« On n’est pas d’accord » : sommaire du numéro inédit ce soir sur M6 (17 octobre 2025)

Ce vendredi soir, Julien Courbet vous donne rendez-vous sur M6 pour un numéro inédit de son émission « On n'est pas d'accord ». L'animateur vous propose un dispositif inédit pour résoudre des conflits entre particuliers !





A suivre dès 21h10 sur M6







« On n’est pas d’accord » : présentation

Des Français en désaccord font appel à Julien Courbet pour tenter de résoudre leurs conflits. Sur son plateau, en public, il écoute leurs témoignages, fait intervenir un enquêteur et recueille l’avis d’experts. À l’issue de l’émission, deux options s’offrent aux parties : parvenir à un accord à l’amiable ou laisser Julien Courbet trancher, en désignant celui qui a raison et celui qui a tort, au vu des éléments révélés.

Au sommaire ce vendredi 17 octobre

Lucie contre Daniel : un rêve qui s’effondre

À 32 ans, Lucie pensait avoir trouvé la maison de ses rêves en l’achetant à Daniel. Trois ans plus tard, son bonheur vire au cauchemar : l’extension menace de s’écrouler, minée par l’humidité. Lucie parle d’un vice caché que Daniel aurait sciemment dissimulé et réclame réparation, voire l’annulation de la vente. De son côté, Daniel affirme n’avoir jamais eu le moindre problème durant les quinze années passées dans cette extension et accuse Lucie d’avoir mal entretenu le bien. Vice caché ou simple malchance ?



Jean-David contre François-Xavier : une terre pour deux familles

Jean-David, agriculteur, exploite depuis toujours les terres familiales. Mais après la faillite, ces terrains ont été rachetés par François-Xavier, qui exige désormais qu’il parte. Jean-David refuse, conteste la vente qu’il juge suspecte et dit vivre dans la peur, victime d’un véritable harcèlement. Pour lui, il s’agit de défendre l’héritage paternel ; pour François-Xavier, de faire valoir ses droits de propriétaire. Squatteur ou victime d’une injustice ? Derrière ce conflit se cachent peut-être d’anciennes rancunes entre les deux familles…

Pauline et Jimmy contre Léa et Antoine : une amitié qui prend l’eau

Pauline et Jimmy ont loué leur appartement à Léa et Antoine, un couple d’amis. Mais à leur départ, tout dérape : selon les propriétaires, le logement est dans un état déplorable. Ils réclament 8 000 euros de réparations, accusant les locataires d’un manque d’entretien flagrant. Léa et Antoine se défendent : pour eux, l’appartement était déjà insalubre, envahi par l’humidité, mettant leurs enfants en danger. Ils affirment avoir prévenu les propriétaires sans obtenir de réponse et refusent de payer. Mauvaise foi des locataires ou logement défectueux ? Cette amitié résistera-t-elle à ce conflit ?