Tous en cuisine du 11 octobre 2025 : liste des ingrédients des recettes de ce soir (+ invité)

Tous en cuisine du 11 octobre 2025 la liste des ingrédients et l’invité du jour – Ce samedi soir sur M6, Cyril Lignac vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de la version hebdomadaire de « Tous en cuisine ». Aujourd’hui, Cyril cuisinera avec Jérôme Anthony et leur invitée du jour : Adeline Blondieau.





Une émission à suivre dès 18h30 sur M6 mais aussi en replay sur M6+







Tous en cuisine du 11 octobre 2025 : les recettes de Cyril Lignac ce soir

Entrée : galette croustillante de légumes

1 courge spaghetti coupée en deux, épépinée, arrosée d’1 cuil. à soupe d’huile d’olive et cuite à 200 °C pendant 35 min

160 g de farine

2 œufs

1 cuil. à soupe d’épices tandoori

100 g de parmesan râpé

3 poignées de roquette

1 boule de burrata de 125 g

Huile d’olive

Sel fin et poivre du moulin



Plat : dorade en pâte à sel, légumes croquants et fruits de saison

Pour la dorade :

1 dorade de 800 g à 1 kg (vidée, nettoyée mais pas écailée)

1 citron jaune coupé en rondelles

1 citron jaune coupé en quartiers

3 brins de thym frais

3 œufs

400 g de farine + 20 g pour étaler la pâte

400 g de gros sel de Guérande

1 cuil. à café de baies roses en poudre

1 cuil. à café d’algues séchées en poudre

Quelques brins d’aneth

Pour le condiment sucré-salé :

4 figues coupées en quartiers fins

4 quetsches dénoyautées et coupées en petits quartiers

1 brocoli coupé en mini-sommités

1 fenouil épluché et taillé en petite brunoise

3 cuil. à soupe d’huile d’olive

1 cuil. à soupe de vinaigre de Xérès

Sel fin et poivre du moulin

Le saviez-vous ?

– Le neuvième livre inspiré des recettes de l’émission, intitulé « Fait maison n°9 », est désormais disponible sur Amazon.

Instructions, marche à suivre

Vous voulez réussir ces recettes ? Alors rendez-vous sur M6 et/ou sur M6+ dès 18h30.