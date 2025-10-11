Tous en cuisine du 11 octobre 2025 : liste des ingrédients des recettes de ce soir (+ invité)

Publicité
Tous en cuisine du 11 octobre 2025 la liste des ingrédients et l’invité du jour – Ce samedi soir sur M6, Cyril Lignac vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de la version hebdomadaire de « Tous en cuisine ». Aujourd’hui, Cyril cuisinera avec Jérôme Anthony et leur invitée du jour : Adeline Blondieau.
Une émission à suivre dès 18h30 sur M6 mais aussi en replay sur M6+
Tous en cuisine du 11 octobre 2025 : les recettes de Cyril Lignac ce soir
Entrée : galette croustillante de légumes
1 courge spaghetti coupée en deux, épépinée, arrosée d’1 cuil. à soupe d’huile d’olive et cuite à 200 °C pendant 35 min
160 g de farine
2 œufs
1 cuil. à soupe d’épices tandoori
100 g de parmesan râpé
3 poignées de roquette
1 boule de burrata de 125 g
Huile d’olive
Sel fin et poivre du moulin
Plat : dorade en pâte à sel, légumes croquants et fruits de saison
Pour la dorade :
1 dorade de 800 g à 1 kg (vidée, nettoyée mais pas écailée)
1 citron jaune coupé en rondelles
1 citron jaune coupé en quartiers
3 brins de thym frais
3 œufs
400 g de farine + 20 g pour étaler la pâte
400 g de gros sel de Guérande
1 cuil. à café de baies roses en poudre
1 cuil. à café d’algues séchées en poudre
Quelques brins d’aneth
Pour le condiment sucré-salé :
4 figues coupées en quartiers fins
4 quetsches dénoyautées et coupées en petits quartiers
1 brocoli coupé en mini-sommités
1 fenouil épluché et taillé en petite brunoise
3 cuil. à soupe d’huile d’olive
1 cuil. à soupe de vinaigre de Xérès
Sel fin et poivre du moulin
Le saviez-vous ?
– Le neuvième livre inspiré des recettes de l’émission, intitulé « Fait maison n°9 », est désormais disponible sur Amazon.
Instructions, marche à suivre
Vous voulez réussir ces recettes ? Alors rendez-vous sur M6 et/ou sur M6+ dès 18h30.