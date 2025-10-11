Tous en cuisine du 11 octobre 2025 : liste des ingrédients des recettes de ce soir (+ invité)

Par /

Publicité

Tous en cuisine du 11 octobre 2025 la liste des ingrédients et l’invité du jour – Ce samedi soir sur M6, Cyril Lignac vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de la version hebdomadaire de « Tous en cuisine ». Aujourd’hui, Cyril cuisinera avec Jérôme Anthony et leur invitée du jour : Adeline Blondieau.


Une émission à suivre dès 18h30 sur M6 mais aussi en replay sur M6+

Tous en cuisine du 11 octobre 2025 : liste des ingrédients des recettes de ce soir (+ invité)
© Julien FAURE/ M6


Publicité

Tous en cuisine du 11 octobre 2025 : les recettes de Cyril Lignac ce soir

Entrée : galette croustillante de légumes

1 courge spaghetti coupée en deux, épépinée, arrosée d’1 cuil. à soupe d’huile d’olive et cuite à 200 °C pendant 35 min
160 g de farine
2 œufs
1 cuil. à soupe d’épices tandoori
100 g de parmesan râpé
3 poignées de roquette
1 boule de burrata de 125 g
Huile d’olive
Sel fin et poivre du moulin


Publicité

Plat : dorade en pâte à sel, légumes croquants et fruits de saison

Pour la dorade :
1 dorade de 800 g à 1 kg (vidée, nettoyée mais pas écailée)
1 citron jaune coupé en rondelles
1 citron jaune coupé en quartiers
3 brins de thym frais
3 œufs
400 g de farine + 20 g pour étaler la pâte
400 g de gros sel de Guérande
1 cuil. à café de baies roses en poudre
1 cuil. à café d’algues séchées en poudre
Quelques brins d’aneth

Pour le condiment sucré-salé :
4 figues coupées en quartiers fins
4 quetsches dénoyautées et coupées en petits quartiers
1 brocoli coupé en mini-sommités
1 fenouil épluché et taillé en petite brunoise
3 cuil. à soupe d’huile d’olive
1 cuil. à soupe de vinaigre de Xérès
Sel fin et poivre du moulin

Le saviez-vous ?

Le neuvième livre inspiré des recettes de l’émission, intitulé « Fait maison n°9 », est désormais disponible sur Amazon.

Instructions, marche à suivre

Vous voulez réussir ces recettes ? Alors rendez-vous sur M6 et/ou sur M6+ dès 18h30.

A LIRE AUSSI
Audiences 10 octobre 2025 : le foot leader devant « Simon Coleman »
Audiences 10 octobre 2025 : le foot leader devant « Simon Coleman »
Les Traîtres du 11 octobre : la finale ce soir sur M6 (saison 5)
Les Traîtres du 11 octobre : la finale ce soir sur M6 (saison 5)
Cauchemar en cuisine : qu’est devenu le restaurant à Sète après le passage du chef ? (10 octobre)
Cauchemar en cuisine : qu'est devenu le restaurant à Sète après le passage du chef ? (10 octobre)
« Lego Masters » : clap de fin, Éric Antoine confirme l’arrêt de l’émission
« Lego Masters » : clap de fin, Éric Antoine confirme l’arrêt de l’émission


Publicité


error: Content is protected !!
Retour en haut