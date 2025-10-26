Enquête Exclusive du 26 octobre : sommaire du numéro inédit ce soir sur M6



Enquête Exclusive du 26 octobre 2025, le sommaire Ce soir et comme tous les dimanches en deuxième partie de soirée, Bernard de la Villardière vous donne rendez-vous dès 23h10 sur M6 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Enquête exclusive ». Cette semaine, il s'agit d'un inédit et il a pour thème « Forains américains : fêtes géantes et fortunes XXL ».





Votre magazine sera ensuite disponible en replay et en streaming sur M6+.







Enquête Exclusive du 26 octobre 2025 : votre émission en résumé

Nées à la fin du XIXe siècle, les foires américaines se sont imposées au fil du temps comme un symbole du divertissement à l’américaine, mêlant grandeur spectaculaire et traditions rurales. Véritables institutions populaires, ces événements XXL célèbrent une Amérique à la fois festive et patriotique. Chaque année, ils attirent plus de 150 millions de visiteurs et génèrent près de 30 milliards d’euros de chiffre d’affaires.

Derrière ces gigantesques rendez-vous se cache une communauté aussi discrète qu’influente : celle des forains américains. Environ 250 000 d’entre eux sillonnent le pays, à la tête d’entreprises familiales parfaitement rodées et souvent très prospères.



Les attractions emblématiques de ces foires en disent long sur la culture du show à l’américaine. Brian Miser, 62 ans, en est l’un des symboles : il fait partie des derniers hommes-canons du pays et continue de risquer sa vie à chaque tir. De leur côté, Lee et Lyle Le Captain, père et fils, ont bâti un véritable empire grâce à leur spectacle de bûcheronnage sportif, qu’ils présentent dix mois par an à travers les États-Unis.

Autre grand classique des foires : les « derbies de démolition », ces courses où le but est simple — détruire sa voiture avant que les autres ne le fassent. L’une des plus célèbres se tient chaque année à la foire d’Hamburg, dans l’État de New York, un événement majeur qui réunit 1,5 million de visiteurs en dix jours.

Un tel afflux de public fait également le bonheur des restaurateurs forains. Certains font fortune en proposant des spécialités culinaires typiques des foires, comme le fameux funnel cake, un immense beignet frit vendu 15 dollars pièce. Derrière cette gourmandise iconique se cache une autre dynastie de forains : Toni Taylor et sa fille Alexi, véritables reines du funnel cake depuis trois générations.

Plongée au cœur de ces familles d’entrepreneurs qui font vivre — et prospérer — l’industrie des fêtes foraines aux États-Unis.

« Enquête exclusive », c’est ce soir dès 23h10 sur M6.