Rugby Top 14 : suivre le match Toulouse / Toulon en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Rugby Top 14 – suivre la rencontre Toulouse / Toulon en direct, live et streaming, c’est le match de rugby à ne pas rater ce dimanche 26 octobre 2025 sur Canal+ ! Suite et fin de la huitième journée de la saison 2025-2026 aujourd’hui, le Stade Toulousain reçoit le RC Toulon.





📺 Un match de rugby à suivre à 21h en direct sur Canal+, coup d’envoi à 21h05.







Ce soir, la 8ᵉ journée du Top 14 met aux prises le Stade Toulousain à domicile face au RC Toulon, un duel qui s’annonce intense tant les deux équipes sont proches au classement : Toulon occupe actuellement la 6ᵉ place, Toulouse la 9ᵉ.

L’histoire penche en faveur des Toulousains : ils ont remporté 5 rencontres consécutives à domicile contre Toulon et leurs adversaires peinent depuis à l’extérieur. Pour Toulon, c’est une occasion de marquer les esprits et de se donner un coup d’élan dans la course aux phases finales. Pour Toulouse, c’est l’opportunité de consolider sa dynamique à la maison.



Toulouse / Toulon la composition des équipes

Le XV de départ du Stade Toulousain : 15. Kinghorn ; 14. Thomas, 13. Gourgues, 12. Chocobares, 11. Mallia ; 10. R. Ntamack, 9. Graou ; 7. Jelonch, 8. Roumat, 6. Willis (cap.) ; 5. Meafou, 4. Flament ; 3. Aldegheri, 2. Marchand, 1. Neti.

Les remplaçants : 16. Cramont, 17. Ainu’u, 18. Elias, 19.T. Ntamack, 20. Castro-Ferreira, 21. Capuozzo, 22. Ramos, 23. Colombe.

Le XV de départ du RC Toulon : 15. M. Jaminet ; 14. R. Rebbadj, 13. Smaïli, 12. Sinzelle, 11.Ferté ; 10. Domon, 9. Le Bail ; 7. Coulon, 8. Ludlam, 6. Quere-Karaba ; 5. S. Rebbadj, 4. Ollivon (cap.) ; 3. Sinckler, 2. Damond, 1.Gros.

Les remplaçants : 16. Baubigny, 17. D.Brennan, 18. Alainu’uese, 19. C. Mézou, 20. Mercer, 21. Garcia, 22. Nonu, 23. Priso.

Toulouse / Toulon en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Canal+ dès 21h05. Streaming et live sur Mycanal.fr (réservés aux abonnés).

Et si vous n’y avez pas accès, suivez le score en temps réel et le résultat final sur le site du Top 14.

Toulouse / Toulon, 8ème journée de la saison 2025-2026 du Top 14, un match évènement à suivre ce soir sur Canal+.