« Noir comme neige : Hors limite » : histoire et interprètes du téléfilm ce soir sur France 2 (27 octobre 2025)

« Noir comme neige : Hors limite » au programme TV du lundi 27 octobre 2025 – Ce lundi soir à la télé, France 2 rediffuse le téléfilm « Noir comme neige : Hors limite ». Au casting, Laurent Gerra et Clémentine Poidatz.





A suivre dès 21h10 sur France 2 ou en avant-première puis replay sur France.TV







« Noir comme neige : Hors limite », présentation

Inspiré d’une histoire vraie, ce film retrace le combat bouleversant de Laurence Jambu, déterminée à protéger sa nièce Karine des violences exercées par ses parents. Malgré des signalements répétés, Laurence se heurte à l’indifférence, à l’hostilité et à la négligence de certains membres de l’ASE et de la Justice, qui persistent, contre toute raison, à maintenir l’enfant dans un milieu destructeur. Après des années de lutte acharnée, elle finit par obtenir la garde de Karine.

Au-delà du drame, le film met en lumière une relation d’amour profondément sincère entre Laurence et Karine : pour l’une, l’enfant devient comme une fille ; pour l’autre, Laurence est la seule véritable mère. Devenue adulte, Karine se battra à son tour pour rendre justice à celle qui lui a offert une nouvelle vie.



« Noir comme neige : Hors limite » : le casting

Avec Laurent Gerra (Andréas), Clémentine Poidatz (Constance), Caterina Murino (Franziska), Stéphane Debac (Bronzi), Margaux Ribagnac-Vin (Violette), Hugo Palomba (Snowboarder #1), Serge Requet-Berville (Yann), Nicolas De Broglie (Knott), Sandrine Rigaux (Hélène), Guillaume Thiery (Zac), Nicolas Turconi (Gendarme Amster), David Van Severen (Olivier)