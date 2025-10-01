Un Si Grand Soleil du 2 octobre : Lucie s’attache, Claudine se venge (résumé épisode 1762 en avance)



Un si grand soleil du 2 octobre 2025, spoiler résumé de l’épisode 1762 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre série de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient de le découvrir, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du jeudi 2 octobre 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







A la ferme, Ludo remarque qu’Elodie est énervée. Elle lui dit avoir croisé Léo à la serre, il a été libéré ! Ludo conclut qu’il n’est pas responsable mais Elodie pense surtout qu’il a un bon avocat, elle craint qu’il s’en tire. Ludo lui dit qu’elle ne peut pas savoir ce qui s’est passé et s’il a vraiment frappé Pauline. Mais Elodie en est certaine et lui dit qu’il est colérique…

Marc vient voir William pour son article sur la pénurie d’eau. Pendant ce temps là, Johanna part au bureau et prendre son train et lui dit de ne pas faire bêtise en son absence… Levars l’appelle, il veut lui reparler du dossier. Il a repéré quelque chose dans le contrat et veut la voir. Il essaie de se libérer cet après-midi sinon il lui enverra son associée.



Chez L Cosmétiques, Léo arrive et découvre Enric entrain de parler de lui à Thierry. Enric le retrouve ensuite et lui assure que le flic voulait juste savoir comment ça se passait avec lui au travail. Il dit avoir dit la vérité, que c’est un mec cool. Léo s’inquiète de ce que tout le monde va penser, Enric assure que tout le monde l’apprécie. Léo dit qu’il aime sa femme, il ne lui aurait jamais fait de mal. Et il n’a pas le droit de la voir. Elle ne se réveille toujours pas, il a peur. Enric lui assure qu’il est là s’il a besoin.

A la ferme, Ludo et Elodie répondent aux questions de Marc. Ils espèrent les subventions de l’état mais Elodie précise que ça ne suffira pas. Marc leur parle du projet de méga bassine mais Ludo n’était pas au courant et il est contre. Il pense qu’il faut d’abord arrêter de cultiver des cultures qui demandent trop d’eau.

Yann a encore couché avec Lucie. Elle aimerait déjeuner ensemble mais il ne peut pas. Elle veut le voir plus, il dit que sa femme n’est pas là ce week-end et ils auront du temps. Lucie veut en profiter pour partir en week-end, Yann ne préfère pas. Il lui rappelle que leur histoire n’ira pas plus loin, elle dit que ça lui va très bien.

Johanna parle à Florent de Levars qui doit passer. Elle lui parle de sa nouvelle associée, elle se demande qui c’est. Florent propose d’assurer seul le rendez-vous mais Johanna décline. Margot débarque, l’associée vient d’arriver et c’est Claudine ! Elle leur parle d’une clause du contrat qui n’a pas été respectée, la résiliation du contrat devient donc caduc. Elle menace d’attaquer leur cabinet ou propose un accord amiable. Johanna lui dit qu’elle connait la sortie.

Au commissariat, Becker interroge Yann sur les Prevost. Il lui dit qu’au travail et pour son entourage, il n’a pas le même visage. Becker lui parle de l’adultère qui rend les gens dingues. Yann est mal à l’aise. Becker lui parle de l’adn retrouvé sur la perquisition, il dit ne pas avoir encore les résultats.

Florent, Johanna et Margot débriefent. Ils sont dégoûtés, Margot s’en veut c’est elle qui avait oublié la messagerie sécurisée quand elle a envoyé le mail de résiliation. Johanna et Florent ne lui en veulent pas mais il va falloir négocier. De son côté, Claudine jubile avec Levars.

Elodie est au chevet de Pauline, elle lui parle. De son côté, Muriel se promène avec Lucie. Elle se félicite que la situation soit apaisée avec Eliott et Toma. Muriel interroge son amie sur son mystérieux amant, elle lui dit qu’il est toujours marié… Muriel comprend que ça ne lui convient plus. Lucie réalise qu’elle s’attache alors qu’elle s’était jurée que ça n’arriverait pas…

A la coloc, Elise est seule dans le noir. Bilal la rejoint, il comprend que ça ne va pas. Elise regrette qu’Elodie se soit isolée chez son père mais Bilal trouve ça mieux. Elle lui dit qu’Elodie l’a accusée de souhaiter la mort de Pauline. Elle réalise que c’est vrai, elle s’en veut de penser ça et pleure.

Un si grand soleil, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 20h40 sur France 3. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de France.tv.