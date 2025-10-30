Envoyé Spécial du 30 octobre : quels reportages ce soir sur France 2 ? (sommaire)



Envoyé Spécial du 30 octobre 2025 – Ce jeudi soir à la télé, Elise Lucet vous donne rendez-vous à 21h10 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Envoyé Spécial ». On vous propose de découvrir le sommaire de ce qui vous attend ce soir.





Envoyé Spécial du 30 octobre 2025 : les reportages

Piments : chaud devant !

Des collines d’Espelette aux villages bretons, les piments envahissent nos assiettes. Envoyé Spécial explore cette révolution culinaire : d’où vient cet engouement ? Sont-ils bénéfiques ou dangereux ? Entre producteurs passionnés, chefs audacieux et amateurs de sensations fortes, enquête sur un phénomène qui enflamme les papilles françaises.

10 ans des attentats du 13 Novembre : un mal pour un lien

Dix ans après les attaques du 13 novembre 2015, Envoyé Spécial retrace le parcours de personnes marquées à jamais par cette tragédie, qui cherchent à transformer la douleur en lien. Georges Salines et Azdyne Amimour, pères de victimes de camps opposés, s’unissent contre l’obscurantisme.

Ali Oulkadi, ami d’un kamikaze et condamné à cinq ans de prison, tisse aujourd’hui des liens avec des familles de victimes et leur fait découvrir Molenbeek, son quartier. Rescapée du Bataclan, Gaëlle M. anime des ateliers de résilience en prison, pour « se réparer avec la société » après dix ans de reconstruction.



Bilal Alnemr : un violon contre la guerre

De Damas à Paris, le violon de Bilal Alnemr a été son passeport pour la liberté. Repéré à 13 ans par des professeurs français, il quitte la Syrie peu avant la guerre et lutte pendant sept ans pour faire venir sa famille en France. Aujourd’hui, diplômé du CNSMD de Paris et membre de l’Orchestre pour la Paix de Daniel Barenboim, il joue aux côtés d’artistes israéliens, libanais ou égyptiens pour prouver que la musique peut remplacer les armes.