« Meurtres sur les îles du Frioul » : histoire et interprètes du téléfilm ce soir sur France 3 (30 octobre)

« Meurtres sur les îles du Frioul » c’est le téléfilm rediffusé une énième fois ce soir, jeudi 30 octobre 2025, sur France 3. Issu de la collection « Meurtres à… » ce téléfilm met notamment en scène Francis Huster et Jeremy Banster.





Rendez-vous dès 21h10 sur France 3 mais aussi en avant-première, streaming vidéo puis replay sur FranceTV.







« Meurtres sur les îles du Frioul » : l’histoire

Un éditeur marseillais de renom est retrouvé mort sur les îles du Frioul, en pleine représentation du Comte de Monte-Cristo. Étranglé, puis vêtu d’une soutane semblable à celle de l’abbé Faria, le meurtre semble porteur d’un message énigmatique.

Chargé de l’enquête, le commandant Victor Mariani, du SRPJ de Marseille, tente de déchiffrer cette mise en scène troublante. Mais une autre surprise l’attend : parmi les spectateurs se trouvait son propre père, Pierre Mariani, ancien commissaire légendaire de Lyon, et ami de jeunesse de la victime qu’il n’avait pas revue depuis un demi-siècle.



Décidé à s’impliquer, Pierre se fait nommer consultant sur l’affaire — au grand désarroi de Victor, qui avait tout fait pour prendre ses distances avec ce père envahissant. Pourtant, ce qu’il ignore encore, c’est que ce meurtre va raviver un secret ancien et tragique, liant son père, la victime… et ses propres origines.

Interprètes et personnages

Au casting : Francis Huster (Pierre Mariani), Jeremy Banster (Victor Mariani), Myra Bitout (Yasmine Cherfaoui), Avy Marciano (Sylvain Verdier), Nathalie Roussel (Françoise Verdier)

La bande-annonce

Et comme toujours on termine avec les images, celles de la bande-annonce

Une île historique et un roman mythique… un duo père-fils explosif ! C’est ce soir sur France 3 avec « Meurtres sur les îles du Frioul ».