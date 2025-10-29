Ligue 1 : Marseille / Angers en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)



Publicité





Ligue 1 29 octobre 2025 – Marseille / Angers en direct, live et streaming, c’est aujourd’hui à l’Orange Vélodrome. Place à la 10ème journée de la saison 2025-2026 de Ligue 1 ce soir avec le match entre l’Olympique de Marseille et Angers.





Un match à suivre ce mercredi soir à 20h50 en exclusivité sur Ligue 1+ et PRIME VIDÉO, coup d’envoi à 21h05.







Publicité





Ce soir, pour la 10ᵉ journée de Ligue 1, le Olympique de Marseille reçoit le Angers SCO à domicile, au stade du Stade Vélodrome. Marseille part clairement favori : l’équipe phocéenne a une série plutôt bonne face à Angers.

Angers, de son côté, arrive avec des ambitions plus modestes : l’équipe visiteuse connaît des résultats contrastés et peine à l’extérieur. Marseille voudra profiter de son statut à domicile pour relancer la machine après quelques résultats mitigate récemment.



Publicité





Marseille / Angers – Composition des équipes

🔵 Marseille (composition probable) : Rulli – Murillo, Egan-Riley, Aguerd, Emerson – Højbjerg, Vermeeren, Gomes – Greenwood, Aubameyang, Paixao

🔵 Angers (composition probable) : Koffi – Arcus, Camara, Lefort, Ekomié – Belkebla, Abdelli, Mouton – Belkhdim, Chérif, Raolisoa

Sur quelle chaîne et à quelle heure suivre Marseille / Angers ?

Pour suivre le match, rien de plus simple ! Rendez-vous sur la chaîne dédiée Ligue 1+. Abonnement possible via PRIME VIDÉO.

Pour le score en temps réel et le résultat final, rendez-vous sur le site officiel de la Ligue 1.

Marseille / Angers, 10ème journée de Ligue 1 Mc Donald à suivre ce dimanche soir.