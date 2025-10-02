Finale de The Voice Kids : quatre invitées d’exception au rendez-vous !



Publicité





Après des auditions à l’aveugle riches en découvertes et des groupes qui nous ont éblouis par leurs performances, l’heure est venue de vivre l’ultime étape de cette 11ème saison de The Voice Kids. La grande finale aura lieu ce samedi 4 octobre en direct sur TF1, avec les huit jeunes talents finalistes choisis par leurs coachs et quatre artistes d’exception.











Publicité





Les finalistes de la saison sont :

– Diego et Wylie pour la team SANTA

– Ella et Miriam pour la team SOPRANO

– Albert et Charlotte pour la team PATRICK FIORI

– Roxane et Kimon pour la team MATT POKORA

Cette fois, ce ne sera plus aux coachs de décider : le public aura les pleins pouvoirs et désignera le grand vainqueur de l’édition 2025.

✨ Des duos inédits avec des invitées prestigieuses

Pour rendre la soirée encore plus mémorable, quatre artistes viendront partager la scène avec les finalistes dans des duos exceptionnels :



Publicité





🎤 Amel Bent, qui signe son grand retour avec toute l’émotion et l’énergie qui en font l’une des voix les plus aimées du public.

🎤 Héléna, au style affirmé et à la voix expressive, apportera sa passion et son énergie communicative.

🎤 Linh, jeune artiste à la personnalité sincère et moderne, viendra surprendre avec son univers singulier.

🎤 Marine, la gagnante de la Star Academy et ancienne candidate de The Voice Kids devenue artiste accomplie, foulera à nouveau la scène pour faire vibrer le public.

Préparez-vous à vivre des moments intenses, des duos inoubliables et les plus belles performances vocales de cette saison. Alors, qui succèdera à Tim et sera couronné(e) vainqueur de la 11ème saison de The Voice Kids ? Réponse ce samedi soir sur TF1 !