Plus belle la vie spoiler : Apolline au plus mal, elle comprend tout ! (2 octobre 2025)

Ophélie et Apolline ont été enlevées et Ophélie a inversé leurs identités face aux ravisseurs dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et demain, dans l’épisode du jeudi 2 octobre 2025, rien ne va plus pour Apolline. Elle est au plus mal : elle souffre et découvre qu’on lui a coupé le petit orteil à un pied !











Apolline est horrifiée et ne comprend pas pourquoi ils s’en sont pris à elle alors que c’est chez les Kepler que leur enlèvement a eu lieu. Elle finit par tout comprendre : Ophélie l’a désignée comme étant la fille de Vanessa ! Elle hurle qu’elle n’est pas Ophélie mais les ravisseurs ne sont pas là et ne l’entendent pas.

De son côté, Ophélie n’a aucun remord. Elle va même jusqu’à balancer à Apolline qu’elle n’a personne alors qu’elle a un petit ami qui l’attend et avec qui elle veut passer sa vie ! Ophélie balance à Apolline qu’elle a toujours voulu faire partie de la famille, elle va devoir assumer maintenant. Apolline est terrifiée et très remontée contre Ophélie… Et plus tard, elle a de la fièvre et semble faire une infection.



Pendant ce temps là, les Kepler ont reçu l’orteil dans un colis mais après analyse, la police leur annonce qu’il n’appartient pas à Ophélie. La police pense que quelqu’un était avec Ophélie au moment de l’enlèvement… A la résidence, Nisma s’inquiète de la disparition d’Apolline.