« Harry Potter à l’école des sorciers » : votre film ce soir sur TF1 (21 octobre)

C’est une énième rediffusion du film « Harry Potter à l’école des sorciers » qui vous attend ce mardi 21 octobre 2025. Film évidemment culte, il s’agit du premier volet de la série de films Harry Potter. Un film dont on connaît toutes les répliques par coeur mais qui reste une valeur sûre en ces vacances de la Toussaint.





A suivre dès 21h10 sur TF1 ou via la fonction direct de TF1+.







« Harry Potter à l’école des sorciers » : l’histoire

Orphelin, le jeune Harry Potter vit chez son oncle Vernon et sa tante Pétunia, qui le détestent ouvertement. Un jour, il reçoit une étrange lettre provenant de Poudlard, une prestigieuse école de magie. Cependant, son oncle la lui confisque aussitôt. Ne recevant aucune réponse, l’école décide d’agir : le jour de son anniversaire, un géant nommé Hagrid vient à sa rencontre. Il lui révèle qu’il est le fils de deux puissants sorciers et qu’il possède lui aussi des pouvoirs extraordinaires. Ravi d’apprendre la vérité, Harry accepte avec enthousiasme de rejoindre Poudlard, la célèbre école de sorcellerie.

La bande-annonce



Replongez dans l’univers magique d’« Harry Potter » dès ce soir sur TF1 et en streaming sur TF1+