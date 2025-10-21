La France a un incroyable talent : la suite des auditions ce soir sur M6 (21 octobre)



Ce mercredi soir sur M6, Karine Le Marchand vous donne rendez-vous pour la suite de la saison 20 de La France a un incroyable talent. Au programme, la seconde soirée d’auditions avec Éric Antoine, Hélène Ségara, Marianne James et Sugar Sammy.





A découvrir à partir de 21h10 sur M6, mais aussi en replay sur M6+.







La France a un incroyable talent du 21 octobre 2025 – présentation d’émission 2

Après un premier épisode qui a mis la barre très haut, place à un deuxième round d’auditions qui promet de vous clouer au canapé ! Attachez vos ceintures pour un véritable grand huit d’émotions : artistes venus des quatre coins du pays, parcours inspirants, numéros fous et cette petite étincelle magique capable de tout faire basculer en un instant.

Ce soir, attendez-vous à passer du rire aux larmes, du frisson au fou rire, de l’émerveillement à la pure surprise. Entre performances spectaculaires, émotions à vif et instants totalement inattendus, cette soirée condense tout ce qui fait le sel de La France a un Incroyable Talent.



Et bien sûr, les Buzzers seront de la partie ! Un Golden Buzzer a déjà été activé, mais il en reste quatre en jeu… Autant dire que chaque candidat est prêt à tout pour décrocher sa place. Et au-dessus de tout plane le légendaire Platinium Buzzer, le sésame ultime pour la finale. Le suspense est à son comble… Qui réussira à faire chavirer le jury ce soir ?

Les talents à découvrir ce soir

JEAN-FRANÇOIS HUETTE

À 71 ans, Jean-François Huette n’en est pas à son premier exploit. Déjà détenteur de plusieurs records du monde homologués par le Guinness — pompes, tractions, et même déchiquetage d’annuaires — il se lance ce soir un nouveau défi hors du commun : déchirer 12 bottins ou plus en une minute. Un challenge physique impressionnant, presque irréalisable, qu’il compte bien relever sous les yeux du jury.

HERWAN LEGAILLARD

Véritable phénomène du cirque contemporain, Herwan présente un numéro inédit aussi fascinant que périlleux : avaler des sabres tout en évoluant sur des sangles aériennes. Deux disciplines extrêmes réunies dans une seule performance où la moindre erreur pourrait être dramatique. Ce soir, il joue gros : réussir ce pari insensé et convaincre le jury.

VIC

Artiste de cirque passionnée, Vic revient sur scène avec un numéro de sangles aériennes chargé d’émotion. Il y a quelques années, une grave blessure l’avait stoppée net : son bras s’était brisé en trois. Après des mois de rééducation et un travail acharné, elle est prête à prouver qu’elle a définitivement surmonté cette épreuve. Saura-t-elle livrer la performance spectaculaire dont elle rêve ?

TEAM SABRINA LONIS

Chorégraphe emblématique, Sabrina Lonis forme depuis des années de jeunes talents qu’elle pousse à se dépasser. Ce soir, elle relève un défi personnel avec une création inspirée de la comédie musicale Hairspray : un tableau explosif, haut en couleur et débordant d’énergie. Reste à savoir si le jury succombera à sa vision artistique.

MESSOUDI BROTHERS

Révélés lors de la saison 15 avec leur impressionnant numéro de main à main, les Messoudi Brothers reviennent… mais cette fois à deux ! L’aîné étant devenu papa, les deux frères restants ont choisi une discipline plus légère mais tout aussi exigeante, où la synchronisation parfaite reste essentielle. Parviendront-ils à surprendre le public et à séduire le jury, même en duo ?

