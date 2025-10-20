Ici Tout Commence spoiler : Anaïs et Anouk, le clash ! (vidéo épisode du 21 octobre)



Publicité





Ici tout commence spoiler – La situation va dégénérer entre Anaïs et Anouk dans votre série culinaire de TF1 « Ici tout commence ». En effet, Anaïs ne supporte pas la nouvelle professeure et elle va choisir de régler ses comptes dans le bureau de Clotilde !











Publicité





La cheffe du Double A pointe du doigt les méthodes de travail d’Anouk avec les élèves. Anouk se défend : elle n’y est pour rien dans le comportement qu’ils ont avec elle en brigade ! Clotilde remet d’ailleurs Anaïs à sa place et lui rappelle que la cheffe Ribeiro est à la tête de plusieurs restaurants… Anaïs le prend mal et finit par partir en claquant la porte !

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoilers : Teyssier de retour, des nouveaux, les résumés jusqu’au 7 novembre 2025

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1289 du 21 octobre 2025, Anaïs s’en prend à Anouk

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.



Publicité





Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.