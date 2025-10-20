Plus belle la vie spoiler : Vanessa et Ulysse face à une nouvelle choc (21 octobre 2025)



Publicité





Décidément, on peut dire que la période est plus que compliquée pour les Kepler dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Dans l’épisode de demain, mardi 21 octobre, Vanessa et Ulysse vont apprendre une nouvelle choc !











Publicité





A LIRE AUSSI : Plus Belle La Vie spoilers : retour, départ, épidémie, les résumés jusqu’au 31 octobre 2025

Au cabinet Kepler, Apolline apporte à Vanessa le dossier qu’elle voulait lui remettre juste avant de se faire enlever avec Ophélie. Elle a découvert qu’une société dont Vanessa est actionnaire est entrain de monter une grosse arnaque… Elle lui recommande de lire le dossier attentivement. Vanessa la remercie avant de lui proposer d’aller se reposer dans son chalet. Mais Apolline décline : elle n’oubliera jamais ce qu’elle a fait pour elle mais elles ne se portent pas chance et elle préfère s’éloigner.

De son côté, Ulysse vient voir Apolline à la résidence. Mais celle-ci lui reproche de ne pas être venu la voir à l’hôpital avant de comprendre qu’Ulysse est surtout là pour l’interroger sur Ophélie, qu’il ne reconnait plus… Apolline lui décrit sa soeur comme étant un monstre.



Publicité





En fin de journée, Ulysse explique à sa mère vouloir partir quelques jours pour se ressourcer car il est épuisé par les dernières semaines éprouvantes qu’ils viennent de vivre. Mais Vanessa dit à son fils qu’il ne peut pas partir maintenant. Elle lui montre le dossier en annonçant qu’il s’agit « d’une bombe » pour tout le groupe Kepler !