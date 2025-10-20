Brigitte Bardot est rentrée chez elle, elle rassure sur son état de santé



Brigitte Bardot a tenu à clarifier la situation après les informations parues dans la presse concernant son hospitalisation. Dans un communiqué transmis à l’AFP, l’icône du cinéma français a confirmé avoir été hospitalisée « auprès de l’Hôpital privé Saint-Jean à Toulon pour subir une légère intervention chirurgicale qui s’est déroulée de manière particulièrement satisfaisante ».











Âgée de 91 ans, la star de « Et Dieu… créa la femme » se remet désormais chez elle, à La Madrague, sa célèbre demeure située à Saint-Tropez, dans le Var. « Elle se repose chez elle désormais, ne répondra à aucune sollicitation, et remercie chacun de respecter son intimité et sa tranquillité », précise encore le communiqué.

Cette mise au point vient rassurer ses admirateurs, alors que son état de santé avait suscité de nombreuses inquiétudes depuis la révélation de son hospitalisation par Var Matin.

Toujours engagée pour la cause animale, Brigitte Bardot reste l’une des figures les plus emblématiques du cinéma et de la défense des animaux en France.



