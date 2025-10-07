Plus belle la vie spoiler : Apolline morte ? Ulysse passe à l’action ! (8 octobre 2025)



Publicité





Les choses vont s’accélérer demain dans votre feuilleton marseillais de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, dans l’épisode du mercredi 8 octobre 2025, Ulysse va finalement passer à l’action.











Publicité





A LIRE AUSSI : Plus Belle La Vie spoilers : une découverte macabre, un danger, les résumés jusqu’au 24 octobre 2025

Au commissariat, Ariane et Jean-Paul montrent aux Kepler la bague d’Ophélie, qui a été retrouvée dans une camionnette incendiée avec un corps à l’intérieur. Ils pensent qu’Ophélie est morte, Vanessa est effondrée et pense que c’est entièrement de sa faute.

Dans le lieu où elles sont enfermées, Apolline est de plus en plus mal. Elle essaie de convaincre Ophélie de se serrer les coudes mais celle-ci est odieuse et lui reproche de ne pas être morte et même d’exister ! Elle lui raconte que sa mère n’a pas voulu donner la rançon car elle n’était pas là.



Publicité





Alors que la police annonce aux Kepler que le corps a été identifié et qu’il ne s’agissait ni d’Ophélie ni d’Apolline, le ravisseur rappelle Vanessa. Il monte la rançon à 600.000 euros et annonce avoir tué Apolline !

C’en est trop pour Ulysse, qui décide d’agir. Alors que la police a identifié le ravisseur – Florian Donnelle – Ulysse décide d’aller trouver Jules pour qu’il publie une vidéo à son intention. Ulysse annonce alors que la peur va changer de camps, il ne va pas se laisser faire et remettre les 600.000 euros à la personne qui le dénoncera ! Il balance la photo et le nom du ravisseur !