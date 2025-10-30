Ici Tout Commence spoiler : évènement à venir à l’institut ! (vidéo épisode du 4 novembre)



Ici tout commence spoiler – Tout est bien qui finit bien pour Carla dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Désormais complètement guérie et sans aucune séquelle, Carla a retrouvé la mémoire. Et dans quelques jours, elle prépare une énorme surprise pour Bérénice !











L’amour est de retour ! Après une période difficile, Carla a retrouvé celle qui fait battre son cœur : Bérénice. Ayant enfin recouvré la mémoire, tout lui paraît désormais clair : c’est une évidence entre elles. Poussée par ses sentiments, Carla décide de lui déclarer son amour… et de la demander en mariage ! Un grand moment d’émotion, d’autant que Carla se souvient de chaque moment important auprès de celle qu’elle aime… Bérénice est très touchée.

L’institut verra donc prochainement un nouveau mariage !

