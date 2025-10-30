Star Academy du 30 octobre 2025 : résumé et replay de la quotidienne



Star Academy, résumé de la quotidienne du jeudi 30 octobre 2025 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2025. Retour sur la journée de mercredi des académiciens au château.











Anouk se réveille après son changement de chambre. Elle a dormi dans celle des garçons car les filles parlaient trop et elle est ravie. Tout le monde se prépare pour le premier cours d’anglais de l’aventure. Ils retrouvent Monsieur Prof dans la salle de danse transformée en salle de cours ! Ils les entrainent pour discuter avec leur parrain, Ed Sheeran, qu’ils vont rencontrer samedi.

Jérôme Commandeur débarque ensuite au château pour déjeuner avec les académiciens. Ils passent un bon moment tous ensemble.

Michaël débarque ensuite au château pour annoncer les noms des 3 nominés de la semaine : Noah, Ema et Lenny. Lenny est mal, il pleure au confessionnal. Les autres élèves soutiennent les nommés.



Place ensuite au cours d’expression scénique avec Marlène. Elle leur explique comment apprendre une chanson avant de travailler les émotions et notamment la peur en cette semaine d’Halloween.

Lucie et Fanny arrivent pour annoncer la répartition des chansons du prime : Charlotte Cardin chantera « Feel Good » avec Victor, Anouk, et Jeanne. Charlotte Cardin chantera ensuite « Tant pis pour elle » avec Léane. Et c’est Sarah qui a été choisie pour chanter avec les Katseye « Gabriela » ! Les duos avec Ed Sheeran ne seront annoncés que le lendemain.

Théo L. et Léane ont un duo sur « Les filles d’aujourd’hui ». Et pour le tableau chanté / dansé, c’est Bastiaan sur « Tainted Love » de Soft Cell.

Théo L. Léane se mettent à répéter.

Star Academy, le replay de la quotidienne du 30 octobre

