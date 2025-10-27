Ici Tout Commence spoiler : la terrible confidence de Carla (vidéo épisode du 30 octobre)



Ici tout commence spoiler – Carla a perdu la mémoire mais ses vieux démons vont refaire surface dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence »… Dans quelques jours, devant son corps dans le miroir, Carla craque et se met à pleurer.











Elle confie à Rose qu’elle ne s’aime pas, elle peine à simplement se regarder et n’aime pas ce qu’elle voit. Rose essaie de trouver les mots pour rassurer sa fille, elle lui assure qu’elle est belle, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. Carla est émue. Les mots de sa mère suffiront-ils à redonner confiance à Carla ?

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1296 du 30 octobre 2025, Carla fait une terrible confidence

