Star Academy du 27 octobre 2025 : résumé et replay de la quotidienne

Star Academy, résumé de la quotidienne du lundi 27 octobre 2025 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2025. Retour sur la journée de dimanche des académiciens.











On reprend sur la suite du Débrief de Marlène dimanche après-midi avec les élèves. Pour Léa et son auto-portrait, Marlène aimerait plus de légèreté mais elle la félicite pour son travail.

Pour Mélissa avec Luiza sur « Soleil bleu », Marlène parle d’un « rendez-vous manqué ». Elle lui dit qu’elle n’a pas vu son côté solaire sur cette prestation. Mélissa avoue avoir une barrière, elle n’y arrive pas sur les chansons joyeuses.

Pour le tableau chanté / dansé de Léane, Marlène annonce que c’est l’une des plus belles progressions de la semaine. Elle lui dit qu’elle s’en est très bien tirée.



Pour Léo en duo avec Kyo, Marlène le félicite, elle a aimé qu’il réussisse à se lâcher sur la fin. Et pour Ambre avec Amel Bent, Marlène parle d’un très beau duo. Quant à Lily avec Lilly Wood & The Prick, Marlène salue le fait qu’on aurait dit un 3ème membre du groupe.

Après le Débrief, Michaël vient annoncer le programme de la semaine et des évaluations. Charlotte Cardin et Ed Sheeran, leurs parrains, seront présents sur le prime de samedi. Et Charlotte va assister aux évaluations ! Ils vont devoir chanter, toujours en 2 groupes lundi et mardi, un titre au choix parmi les préférés de Charlotte Cardin. Toujours pas de danse ni de théâtre mais Michaël leur recommande une mise en scène.

Liste des chansons : « Papaoutai » de Stromaé, « I’m Still Standing » d’Elton John, « If It Makes You Happy » de Sheryl Crow, « C’est écrit » de Francis Cabrel, et « Pour que tu m’aimes encore » de Céline Dion

Les élèves du groupe 2, qui passent lundi, se mettent à répéter leurs évaluations. Et il faut faite le bon choix de chanson !

Moment calme en cuisine pour les académiciens, qui cuisinent. Baastian décide de se lancer dans une quiche lorraine. Et le groupe qui n’a pas d’évaluations profite pleinement !

Mélissa appelle sa maman, qui lui dit de se donner à fond tout le temps.

Star Academy, le replay de la quotidienne du 27 octobre

Rendez-vous demain à 17h30 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy.