« Independence day » : histoire et interprètes du film ce soir sur TF1 (26 octobre)

« Independence day », c’est le film signé Roland Emmerich qui est rediffusé ce dimanche soir sur TF1. Au casting, Will Smith et Jeff Goldblum dans les rôles principaux.





A voir ou revoir dès 21h10 sur TF1







« Independence day » : l’histoire

Le 2 juillet, le Centre de recherches du S.E.T.I. détecte un signal radar d’une puissance exceptionnelle en provenance de la Lune. Peu après, un immense vaisseau spatial de cinq cent cinquante kilomètres de diamètre entre dans l’orbite terrestre. Des phénomènes atmosphériques étranges brouillent aussitôt les images satellites, et la Maison Blanche est mise en alerte. Rapidement, d’énormes engins de 25 kilomètres de diamètre se détachent du vaisseau mère et viennent stationner au-dessus des grandes métropoles américaines et des capitales du monde entier, plongeant les cieux dans l’obscurité.

Refusant de céder à la panique, le président Whitmore tente désespérément d’établir un contact pacifique avec les visiteurs. Pendant ce temps, David Levinson, brillant informaticien employé par une chaîne de télévision câblée, intercepte un signal extraterrestre et découvre qu’il s’agit en réalité d’un compte à rebours.



Le 3 juillet, accompagné de son père Julius, il quitte précipitamment New York pour Washington, traversant des routes envahies par des milliers de fuyards.

Le casting

Avec : Will Smith (Le capitaine Steven « Eagle » Hiller), Jeff Goldblum (David Levinson), Bill Pullman (Le président Thomas J. Whitmore), Mary McDonnell (Marylin Whitmore), Vivica A. Fox (Jasmine Dubrow Hiller), Judd Hirsch (Julius Levinson), Robert Loggia (Le général William M. Grey), Margaret Colin (Constance « Connie » Spano), James Rebhorn (Le secrétaire d’Etat à la Défense Albert Nimzki), Randy Quaid (Russell Casse)

La bande-annonce

