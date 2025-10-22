

La Grande Librairie du 22 octobre 2025, les invités et le sommaire ce soir sur France 5 – Augustin Trapenard vous donne rendez-vous ce mercredi soir en direct sur France 5 pour un numéro inédit du magazine littéraire « La Grande Librairie ». Qui sont ses invités ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 21h05 en direct sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







La Grande Librairie du 22 octobre 2025 : invités et sommaire

Comment écrire la France ? Ce soir dans « La grande librairie », Augustin Trapenard reçoit Yann Arthus-Betrand, Olivier Adam, Fabcaro et Didier Conrad, Salomé Berlioux et Camille Bordenet.

🟧 Camille Bordenet

📖 Sous leurs pas, les années (Robert Laffont)

Ce roman explore l’amitié entre deux jeunes femmes : l’une est restée dans son village natal en Isère, l’autre, journaliste à Paris, revient contrainte sur ses terres d’origine. Camille Bordenet signe un texte émouvant sur la culpabilité, la jeunesse et les fractures entre deux France qui tentent encore de se comprendre.



🟩 Salomé Berlioux

📖 Celle qui part (L’Aube)

Salomé Berlioux donne la parole à six femmes de 14 à 50 ans, liées à l’Allier, en Auvergne. À travers leurs histoires de départs et de retours, elle dresse un portrait vibrant de la France rurale et des femmes qui y vivent, esquissant une réflexion sur la condition féminine hors des grandes villes.

🟥 Fabcaro et Didier Conrad

📖 Astérix en Lusitanie (Éditions Albert René)

Le scénariste Fabcaro et le dessinateur Didier Conrad reprennent les aventures du célèbre Gaulois dans un nouvel album d’Astérix. Fidèle à l’esprit de Goscinny et Uderzo, ce tome célèbre l’humour, le patrimoine et l’universalité d’une série qui s’est vendue à près de 400 millions d’exemplaires dans le monde.

🟦 Olivier Adam

📖 Et toute la vie devant nous (Flammarion)

Olivier Adam met en scène trois amis à différentes étapes de leur vie, de 1985 à aujourd’hui. Cette autofiction mêle souvenirs intimes et réflexion collective pour brosser le portrait sensible d’une génération — celle de l’auteur.

🟧 Yann Arthus-Bertrand

📖 France, un album de famille (Actes Sud)

Après deux ans à parcourir la France, le photographe et cinéaste Yann Arthus-Bertrand publie un ouvrage rassemblant des visages et des sourires venus de tout le pays. Ce livre est à la fois une archive lumineuse de la France d’aujourd’hui et une déclaration d’amour à son peuple et à sa diversité.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « La Grande Librairie » ce mercredi 22 octobre 2025 à 21h sur France 5.