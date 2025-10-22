Ici Tout Commence spoiler : Pénélope sabote le cours de Gaëtan ! (vidéo épisode du 24 octobre)



Ici tout commence spoiler – Pénélope va saboter Gaëtan dans quelques jours dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, alors que la veille il a donné un premier cours de nutrition soporifique pour les élèves, Pénélope décide de passer à l’action !











Elle vient le voir alors qu’il prépare son prochain cours et alors que Gaëtan lui demande son avis, Pénélope renverse son café dessus ! Il pense qu’il s’agit d’un accident mais elle l’a fait exprès pour qu’il lâche la théorie pour de la pratique.

Gaëtan panique et veut carrément annuler son cours ! Pénélope finit par avouer à Gaëtan que son cours de la veille était ennuyeux à mourir…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1292 du 24 octobre 2025, Pénélope sabote Gaëtan

