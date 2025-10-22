Star Academy : qui seront les nominés ce soir ? (extrait vidéo du 22 octobre 2025)



Star Academy annonce des nominations de la semaine 1 – C’est cet après-midi que Michaël Goldman, directeur de la Star Academy 2025 est venu annoncer aux élèves les noms des nommés de la semaine. Une annonce que l’on ne découvrira qu’en fin de quotidienne ce soir, vers 18h30 !





Mais qui seront les élèves nominés pour cette première semaine d’aventure ? «







On a vu les évaluations lundi et mardi et avec les commentaires des professeurs sur la première partie des évaluations, on pense qu’ils sont 5 en danger pour les nominations de ce soir : Bastiaan, Ambre, Noah, Mehdi, et Théo L. Bastiaan a été vivement critiqué par l’ensemble des professeurs mais il pourrait bien être sauvé grâce à Michaël Goldman, qui est le seul à avoir trouvé son évaluation « très réussie ». Et pour nous, Mehdi et Théo L. ont clairement raté leurs évaluations mardi matin. On parie donc sur Ambre, Mehdi et Théo L.

Seule certitude, Sarah, Mélissa et Jeanne, ont réalisé de très belles évaluations et ne risquent pas la nomination ce soir. Et rappelons que Victor est immunisé grâce à sa première place sur le prime de lancement.



Verdict tout à l’heure sur TF1 !

EXTRAIT VIDÉO STAR ACADÉMY : la bande-annonce de la quotidienne du 22 octobre