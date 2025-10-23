Un Si Grand Soleil du 24 octobre : Eliott disparait, Pauline se réveille (résumé épisode 1778 en avance)



Un si grand soleil du 24 octobre 2025, spoiler résumé de l’épisode 1777 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du vendredi 24 octobre 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







A l’hôpital, Pauline est en phase de réveil, elle bouge les doigts ! Pendant ce temps là, Eve est très inquiète : elle n’a plus aucune nouvelle d’Eliott ! Manu essaie la rassurer, son fils a toujours un plan B et il s’en sort toujours. Eve a un mauvais pressentiment, Manu lui demande de lui faire confiance : il va le retrouver ! Il raccroche et parle avec Alex. Il a vérifié, Eliott n’a pris l’avion donc il ne doit pas être loin. Alex pense que ça pue l’embrouille tout ça. Et ils sont hors procédure, ça va trop loin, ils doivent prévenir Becker avant que ça dégénère. Et il le prévient, il ne compte pas se foutre dans la mer** pour Eliott !

Eliott est en voiture, il retrouve un homme et lui remet sa livraison d’amphétamines. Il le paie en cryptomonnaie. Eliott est pris de douleur… Le client dit qu’il a aimé faire affaire avec lui, s’il maintenant sa production il sait où le trouver.



A la ferme, Ludo et Elodie se réjouent du retour de l’eau. S’ils n’avaient pas découvert la vérité, ils seraient en faillite. Ludo dit qu’au moins ils ont réalisé à quoi s’attendre avec le sécheresse. Il a pensé à mettre en place un goutte à goutte et Elodie compte mettre de la paille au sol. Et ils pensent à adapter leurs cultures. Ludo l’interroge sur William mais elle lui dit qu’il l’a envoyée balader. Il ne pense qu’à la méga bassine.

Au commissariat, Thaïs travaille avec Elise, qui ne fait que bailler. Elle comprend qu’elle ne se remet pas de sa rupture et lui conseille de sortir. Elise n’en a pas envie et lui demande comment vont ses amours. Elise dit qu’elle a couché avec son meilleur pote, qui est l’ex de sa meilleure amie qui a toujours des sentiments pour lui. Et comme elle se barre dans 10 jours, cette histoire n’a aucun avenir ! Elise lui dit qu’elle va lui manquer.

Manu est à la recherche d’Eliott tandis qu’Eve vient voir Charles à la clinique. Elle s’inquiète et lui demande s’il a une idée de l’endroit où il peut être. Charles lui assure qu’il ne sait pas. Il lui dit qu’il est parti en l’envoyant balader et il ne veut plus entendre parler d’Eliott ! Il lui demande de partir et ne jamais revenir.

Chez L Cosmétiques, Enric parle avec Léo. Il est content pour l’eau mais tout ça, c’était pour Pauline et il perd espoir de la voir se réveiller. Enric l’encourage à ne pas baisser les bras.

William vient avec un autre agriculteur offrir un carton de vin à Ludo pour tout ce qu’il a fait pour la source. Ludo est gêné mais William rappelle qu’il a risqué sa vie et que sans eux, ils seraient tous foutus. Il ne sait pas comment le remercier, Ludo sait… Il aimerait qu’il soutienne les propositions qu’ils ont fait avec Elodie pour lutter contre la sécheresse. Il aimerait juste qu’ils écoutent leurs arguments et d’y réfléchir. William accepte d’y réfléchir.

Un homme casse un grillage et pénètre dans le garage d’Eliott, Manu le voit faire. A l’intérieur, il se met à fouiller. Manu l’arrête et lui demande ce qu’il cherche et où est Eliott. Il dit cambrioler et ne pas connaitre d’Eliott. Manu l’emmène au commissariat.

Chez L Cosmétiques, Bertier discute avec Muriel. Il demande où est Boris, qu’il n’a pas vu. Muriel dit qu’il garde Toma, elle a une galère de crèche. Son téléphone sonne, c’est Boris. Elle décroche mais personne ne parle, Muriel s’inquiète. Elle quitte tout de suite le boulot.

William déjeune avec Ludo, il parle changement climatique. William avoue s’être renseigné sur des cépages mieux adaptés à la sécheresse. Il a envie d’essayer sur une petite parcelle. Ludo est ravi, il trouve ça génial et le félicite ! Ils trinquent.

A l’hôpital, Janet est avec Pauline et lui parle. Elle bouge les doigts et quand Janet lui demande d’essayer d’ouvrir ses yeux, elle y arrive ! Elle arrive à dire son prénom. Janet la rassure, on s’occupe d’elle. Léo arrive, Janet lui annonce la bonne nouvelle. Son état est très encourageant, il peut la voir. Il est heureux, il lui dit qu’il l’aime et lui annonce que l’eau est revenue, les fleurs sont sauvées.

Manu et Alex ont le dossier du gars arrêté, il est déjà bien connu des services et a fait de la prison. C’est un multi-récidiviste, Alex dit à Manu que ça veut dire qu’Eliott a replongé. Becker les attend, ils vont devoir lui parler. Ils y vont mais pendant ce temps là, le corps sans vie d’Eliott est au sol, dans son labo, près de sa voiture…

Un si grand soleil, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 20h40 sur France 3.