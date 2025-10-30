« Section de recherches » : votre épisode ce soir sur TF1 (30 octobre 2025)



Après un inédit la semaine dernière, c’est une rediffusion de votre série « Section de recherches » qui vous attend ce jeudi soir avec un ancien épisode tourné à la Réunion.





A voir ou revoir sur TF1 dès 21h10 ou sur MYTF1 pour le replay et le streaming gratuit.







Section de recherches : histoire de l’épisode « Mortelle randonnée »

Fraîchement retraité, Bernier s’offre un trek sur l’île de La Réunion avec ses anciens collègues. Le séjour s’annonce paradisiaque, jusqu’à ce qu’un membre du groupe soit retrouvé mort, pendu à un arbre, dans une macabre mise en scène.

Ce qui devait être une parenthèse de déconnexion au cœur d’une nature grandiose se transforme alors en cauchemar. Coupés du monde, sans aucun moyen de contacter les autorités, Bernier n’a d’autre choix que de reprendre du service et de mener l’enquête.



Entre légendes locales, esprits de la forêt et nature déchaînée, la section de recherches s’enfonce dans les mystères et les secrets les plus sombres de l’île…

Le casting

Avec Xavier Deluc, Franck Sémonin, Fabienne Carat, Elise Tielrooy, Isabelle Vitari, Olivier Sitruk, Elodie Varlet, Laurent Maurel et Soan Arhimann