Un Si Grand Soleil du 10 octobre : Florent grille Yann, Elodie doute (résumé épisode 1768 en avance)

Un si grand soleil du 10 octobre 2025, spoiler résumé de l’épisode 1768 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre série de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du vendredi 10 octobre 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Au lendemain de l’orage, Ludo découvre que le puit est toujours à sec. Elodie pense qu’avec ce qu’il a plu, ce n’est pas normal. Elodie demande ensuite à Ludo s’il croit la version d’Elise, il assure que oui mais Elodie doute. Ludo est convaincu qu’Elise est incapable de faire ça. Elodie pleure dans les bras de Ludo.

Elise lit à Bilal l’article de Midi Libre annonçant que Léo a été mise hors de cause et qu’une policière est suspectée. Elle dit à Bilal qu’elle est dans de sales draps, si ses collègues ne trouvent pas le vrai coupable, elle prendra à sa place. Bilal essaie de la rassurer. Il lui recommande de prendre soin d’elle mais elle l’envoie balader.



Johanna remercie Yann pour la soirée de la veille. Elle regrette que Claudine vienne encore leur pourrir la vie. Il dit qu’il doit partir bosser, Johanna lui propose de déjeuner ensemble mais il décline, il dit qu’il n’aura pas le temps… Pendant ce temps là, Sabine est avec Claudine et lui parle de Pablo. Elle lui demande comment ça se passe au nouveau cabinet, Claudine se réjouit de bosser avec Levars. Elle dézingue Johanna et Florent, Sabine pense que ce n’est pas digéré.

Au commissariat, Yann s’intéresse à la photo de Pauline prise avec son ordinateur pour la déverrouiller. Il demande à Becker de venir voir, dans l’oeil de Pauline on peut voir une silhouette ! Ils comprennent qu’elle n’était pas seule la dernière fois qu’elle a utilisé son ordinateur elle n’était pas seule et c’est peut être même son agresseur.

Claudine vient voir la directrice de l’hôpital pour lui remettre le nouveau contrat. Claudine remet toute la faute à son cabinet d’avocats et elle lui conseille d’en changer… Elle assure qu’ils cumulent les erreurs et c’est pour ça qu’elle les a quittés.

William est avec Lavergne, ils parlent de la méga bassine. Lavergne dit monter un dossier en béton avec le syndicat depuis que William a donné l’autorisation pour construire sur son terrain. William regrette d’être en conflit avec Elodie et Ludo. Lavergne dit qu’ils n’ont qu’à se ranger de leur côté et ils les aideront.

Yann est avec Lucie à l’hôtel. Après l’amour, Yann se confie à Lucie apprécie. De son côté, Claudine fait passer des entretiens à des avocats. Claudine parle ensuite à Levars du candidat qu’elle préfère. Mais il a de grosses prétentions financières, Levars est réticent. Claudine pense qu’il va ramener sa clientèle, c’est l’homme de la situation. Levars lui fait confiance. Elle lui dit ensuite pouvoir récupérer l’hôpital Montpellier Ouest.

Louis a créé une pétition contre le projet de méga bassine et le fait lire à Elodie. Elle lui reproche de ne pas avoir avancé d’argument. Elle s’emporte et lui dit qu’il faut faire les choses bien. Pendant ce temps là, Elise fait un footing et repense à sa dispute avec Pauline…

Quand Yann sort de l’hôtel, Florent le voit et l’appelle… Yann l’ignore et démarre. Plus tard, il rentre crevé et dit à Johanna ne pas avoir quitté le commissariat. Elle lui dit que Florent l’a vu à l’extérieur, Yann dit avoir fait un aller/retour pour faire signer un pv. Johanna le croit et propose de cuisiner.

Ludo appelle un spécialiste, il ne comprend pas il n’y a toujours pas d’eau dans le puit. Il explique à Elodie que leur puit devrait déjà avoir de l’eau, quelque chose doit bloquer la source. Au commissariat, Thierry annonce à Becker que les fichiers supprimés sur l’ordinateur de Pauline l’ont été à 21H10, soit au moment de son agression ! C’est des cartes et recherches de source. Becker comprend que l’agression de Pauline doit être liée à la pénure d’eau !

Un si grand soleil, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 20h40 sur France 3. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de France.tv.