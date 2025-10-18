Les 12 coups de midi du 18 octobre : 30ème victoire de Cyprien, qui va apparaitre sur l’étoile mystérieuse ? Réponse !



Les 12 coups de midi du 18 octobre 2025, 30ème victoire de Cyprien – Cyprien a signé une 30ème victoire ce samedi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Il a buté sur l’une des questions du Coup de Maître, il a ainsi remporté 2.000 euros à partager avec un téléspectateur.











Les 12 coups de midi du 18 octobre, plus que 8 cases sur l’étoile mystérieuse

La cagnotte personnelle de Cyprien totalise ainsi 123.688 euros de gains et cadeaux. Du côté de l’étoile mystérieuse, il ne reste plus que 8 cases et elle devrait donc être entièrement dévoilée lundi midi. On a désormais tous les indices : la place Vendôme à Paris en photo de fond, un mètre de couturier, une rose, une télévision, un tambour, un carnet de notes, et un masque africain.

Rappelons que derrière cette étoile, ça devrait être Aya Nakamura. Le carnet fait référence à son premier album « Journal intime », la place Vendôme et le mètre pour ses participations à des défilés de mode, le tambour elle était aux côtés de la Garde Républicaine lors de la cérémonie des Jeux Olympiques de Paris 2024, la rose car elle est l’égérie de Lancôme et a participé à une campagne publicitaire au Domaine de la Rose, et le masque africain en raison de ses origines du Mali.

Notez qu’en cette semaine spéciale ELA, la cagnotte caritative s’élève aujourd’hui à 105.000 euros.



Noms déjà proposés pour cette étoile : Marsupilami, Pedro Pascal, Napoléon, Coco Chanel, Henri Salvador, Catherine Deneuve, Christian Dior, Pierre Niney, Ryan Gosling

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 18 octobre

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce samedi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+