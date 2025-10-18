

Grands reportages du 18 octobre 2025, sommaire et reportages – Nouveaux numéros de votre magazine « Grands reportages » ce samedi après-midi avec Anne-Claire Coudray. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission à suivre dès 13h40 sur TF1 et sur TF1+.











Grands reportages du 18 octobre 2025 : au sommaire ce samedi

Dès 13h40 : « L’autoroute A1 : du bitume et des hommes » (inédit)

Première autoroute construite en France, l’A1 – dite Autoroute du Nord – relie depuis 1967 Paris à Lille. Porte d’entrée vers l’Europe du Nord, elle voit passer chaque année près de 36 millions de véhicules, dont plus de 20 000 camions par jour, faisant d’elle l’un des axes les plus fréquentés du continent.

Pendant plusieurs mois, nous avons suivi ceux qui veillent dans l’ombre à son bon fonctionnement :

Frédéric, 50 ans, patrouilleur toujours sur le qui-vive face aux accidents et aux dangers de la route ; Baptiste, 31 ans, gendarme chargé de lutter contre le trafic, le vol et la délinquance ; Magdaléna et Cédric, tenanciers du relais routier « Le Bon Accueil », qui tentent de maintenir la convivialité malgré la crise ; Meg, 29 ans, responsable d’une aire d’autoroute confrontée à des afflux records ; et enfin Romain et Thomas, deux photographes passionnés qui parcourent l’A1 pour capturer la poésie du bitume.



Et à 14h50 dans Reportages découverte : « Ils tracent la route » (rediffusion)

Entre 2005 et 2020, le réseau routier français est passé de 991 000 à 1 105 200 kilomètres, soit +11,5 % en quinze ans. Autoroutes, nationales et départementales forment un maillage essentiel parcouru chaque jour par des professionnels itinérants : vendeurs, artisans, commerçants ambulants… Leur bureau, c’est la route.

Nous avons suivi quatre d’entre eux entre France et Suisse :

En Corse, Kara, opticienne à domicile, parcourt 35 000 km par an pour livrer des lunettes dans les villages isolés. Avec Alexandra, créatrice bastiaise, elle lance une collection solaire audacieuse — les insulaires suivront-ils ?

En Vendée, Alexandre et Guillaume ont transformé un vieux bus en hôtel roulant. Huit couchettes, cuisine, toilettes sèches : ils testent leur concept avec un groupe de voyageurs, pour une aventure pleine d’imprévus.

En Suisse, Marion, fleuriste ambulante du Lac Léman, rêve de percer dans les mariages haut de gamme. Lorsqu’une cliente prestigieuse l’appelle, elle joue une carte décisive pour sa carrière.

Dans la vallée de Chamonix, Julien, expert en aménagement de vans, se lance un défi : créer un modèle sans banquettes convertibles avant un salon en Auvergne. Un projet audacieux sous haute pression.