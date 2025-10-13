13h15 le samedi du 18 octobre : au sommaire aujourd’hui



13h15 le samedi du 18 octobre 2025 : le sommaire aujourd’hui – Nouveau numéro de « 13h15 le samedi » cet après-midi avec Laurent Delahousse. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce samedi.





13h15 le samedi du 18 octobre 2025 : « Les vies d’Astrid »

À 35 ans, Astrid peut déjà se vanter d’avoir vécu plusieurs vies. Ancienne responsable des ressources humaines, elle s’était reconvertie dans l’élevage avant de devoir, une fois encore, se réinventer.

Quatre ans après l’avoir rencontrée dans sa ferme de cochons, l’équipe de « 13h15 le samedi » est retournée à sa rencontre pour découvrir ce nouveau chapitre de son histoire.



