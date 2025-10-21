Les 12 coups de midi du 21 octobre : Cyprien décroche sa 2ème étoile mystérieuse ! Qui était derrière ? (+ explications des indices)



Les 12 coups de midi du 21 octobre 2025, 33ème victoire de Cyprien – C’est fait ! Cyprien a décroché sa deuxième étoile mystérieuse ce mardi midi dans le jeu quotidien de TF1 « Les 12 coups de midi ». Il a signé une 33ème victoire et a réussi son Coup de Maître avant de décrocher l’étoile mystérieuse en proposant Aya Nakamura.











Les 12 coups de midi du 21 octobre, Aya Nakamura était sur l’étoile mystérieuse

Cyprien a remporté 10.000 euros à partager avec un téléspectateur avant de décrocher cette étoile d’une valeur de 36.107 euros. Sa cagnotte totalise désormais pas moins de 165.345 euros de gains et cadeaux !

Sur l’étoile mystérieuse, c’était donc Aya Nakamura/strong>.

Explications des indices :

📔 Le carnet : il fait référence à « Journal intime », le tout premier album d’Aya Nakamura, sorti en 2017.



💎 La place Vendôme et 📏 le mètre : la star est régulièrement invitée aux défilés de mode et collabore avec de grandes maisons de couture, un clin d’œil à son influence dans l’univers fashion.

🥁 Le tambour : il rappelle sa participation remarquée à la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024, où elle était accompagnée de la Garde Républicaine.

🌹 La rose : symbole de beauté et d’élégance, elle évoque son rôle d’égérie de Lancôme, notamment lors d’une campagne tournée au Domaine de la Rose à Grasse.

🎭 Le masque africain : il renvoie à ses origines maliennes, qu’elle revendique fièrement dans ses chansons et ses interviews.

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 21 octobre

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce mardi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+