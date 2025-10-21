Tout le monde veut prendre sa place : Vincent continue et s’approche d’un cap (21 octobre 2025)

Vincent a encore fait un carton plein ce mardi midi dans le jeu quotidien de Cyril Féraud sur France 2 « Tout le monde veut prendre sa place ». En effet, pour sa 37ème victoire, il n’a encore fait que des cashs et a totalisé 30 points !


Vincent totalise désormais 46.000 euros de gains en 37 victoires et il s’approche désormais du gros cap des 50.000 euros. Il pourrait y arriver d’ici quelques jours !

Tout le monde veut prendre sa place du 21 octobre, le replay

Et si vous avez manqué l’émission de ce mardi 21 octobre 2025, sachez qu’elle est disponible en replay gratuitement sur france.tv

