Star Academy, les évaluations du 28 octobre : Jeanne au top, Lenny censuré, Ema se loupe, le résumé complet

Star Academy, les évaluations du 27 octobre 2025 – C’est ce matin qu’avait lieu la seconde partie des secondes évaluations de la Star Academy 2025. Un grand moment de pression et de stress pour les académiciens alors que les trois moins bons seront nominés mercredi soir !





Rappelons que cette saison, les élèves étant nombreux, ils sont répartis en deux groupes pour les évaluations. L’ordre étant inversé par rapport à la semaine dernière, c’est le groupe 1 qui passait ce mardi matin.







Cette semaine, les élèves devaient choisir une chanson parmi les titres préférés de Charlotte Cardin. Leur marraine était là pour assister aux évaluations mais sans les noter.

Star Academy : Ambre ouvre le bal des évaluations

C’est Ambre qui débute ces évaluations. Elle a choisi « Nothing Breaks Like a Heart » de Mark Ronson et Miley Cyrus. Elle s’accompagne de Victor et Mélissa pour la mise en scène. Ça semble bien réussi, les autres élèves la félicitent.



Lenny enchaine, il a choisi « Ensemble » d’Aliocha Schneider. Le live coupe dès le début de sa prestation ! Il avait bien commencé mais impossible de juger sur si peu.

Place à Léa, qui a choisi « Ta Reine » d’Angèle. Pour sa mise en scène, elle est entourée de Lenny, Noah, Théo P. et Léane. Elle est clairement dans l’imitation mais ça reste propre. De retour au château, Léa parle à Jeanne, elle a fait une erreur mais pense que seule Charlotte Cardin l’a remarquée.

Jeanne passe sur « Ensemble » d’Aliocha Schneider. Elle s’accompagne de Noah pour la mise en scène. C’est magnifique !

Baastien a choisi « Nothing Breaks Like a Heart » de Mark Ronson et Miley Cyrus. Il s’entoure de Victor et Théo P. pour la mise en scène. Ça semble très réussi.

Place ensuite à Léo sur « Ensemble » d’Aliocha Schneider. Il est accompagné de Lily. C’est très joli.

Léane chante « Sorry Seems To Be The Hardest Word » d’Elton John. Un petit raté au début mais sinon c’est réussi.

On continue avec Ema, qui chante « Ta Reine » d’Angèle. Charlotte a l’air d’apprécier. Ça semble bien réussi mais on entend une fausseté sur la fin.

On termine avec Anouk, qui a choisi « Prière païenne » de Céline Dion. C’est très bien !

NOTRE AVIS SUR CES ÉVALUATIONS : On est clairement sur un meilleur niveau global qu’hier. Jeanne a encore livré une belle prestation et on regrette la censure de Lenny, qui était très bon avant que ça coupe. Pas de gros raté aujourd’hui à part la fausse note d’Ema en fin de presta. Les nommés pourraient bien être tous dans le groupe d’hier ! On pense à Noah et Théo L., et pour le troisième c’est l’incertitude. Verdict mercredi soir en fin de quotidienne !

Retrouvez la quotidienne ce soir à 17h25 sur TF1. Toutes les infos, vidéos et le live de la Star Academy est sur TF1+.