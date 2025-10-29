Demain Nous Appartient du 29 octobre : Benny en galère, Noor face à une terrible nouvelle (résumé + vidéo épisode 2063 en avance)



Demain nous appartient du 29 octobre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 2063 de DNA – Le boot camp se termine ce soir dans votre série qiotidienne « Demain nous appartient ». Mais alors que tout le monde rentre, Kévin découvre que son frère, Benny, a été expulsé… Ils n’ont plus d’appartement ! Quant à Noor, elle apprend une terrible nouvelle…





Un épisode inédit à suivre dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Demain nous appartient du 29 octobre 2025 – résumé de l’épisode 2063

Bastien découvre le cutter de Marceau dans son sac, provoquant une nouvelle dispute entre les deux garçons. Mélody apaise les tensions, mais tombe sur des bouteilles d’alcool cachées près des tentes. Elle réunit les élèves pour savoir qui est allé à la maison abandonnée, sans succès. Samuel intervient alors pour les sensibiliser aux risques liés à l’alcool.

Avant le départ, Violette s’assoit volontairement à côté de Bastien, malgré les regards. Il accepte avec plaisir, puis, de retour chez lui, regarde ses photos en souriant. Samuel découvre qu’Ellie porte un t-shirt appartenant à Violette et devine qu’elle a un faible pour elle.



Kevin retrouve son frère, récemment expulsé de leur appartement. Ils ne savent même pas où ils vont dormir ! Ensemble, ils chargent leurs affaires dans la voiture de Benny. Chez les Raynaud, Violette rentre heureuse de retrouver sa famille. Mais lorsque Philippine cherche la carte SD dans son sac, elle ne la trouve pas, ce qui inquiète Charles.

Au Spoon, Mona prétend que tout va bien avec Joël, malgré son absence. Mais Bart et Audrey apprennent qu’ils sont séparés depuis qu’il est parti aux Antilles. Georges, inquiet, fait semblant d’avoir besoin d’aide pour le ménage afin de convaincre sa mère de venir vivre quelque temps chez lui.

À l’hôpital, Noor découvre qu’Océane est morte d’un arrêt cardiaque durant la nuit. Effondrée, elle confie à Judith la promesse qu’elle avait faite à son amie : veiller sur Romain. Elle le retrouve sur la plage pour lui parler.

VIDÉO Demain nous appartient du 29 octobre – extrait de l’épisode

Pour découvrir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Demain nous appartient, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1.