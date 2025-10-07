Ça commence aujourd’hui du 7 octobre 2025 : sommaire et extrait vidéo



Ça commence aujourd’hui du 7 octobre 2025, le sommaire – Ce mardi après-midi et comme chaque après-midi sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de son magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui et alors qu’il s’agit d’une semaine spéciale santé mentale, il a pour thème « Jeux vidéos : quels dangers pour nos ados ? ».





Ça commence aujourd’hui du 7 octobre 2025 à 13h55 « Jeux vidéos : quels dangers pour nos ados ? » (inédit)

Le fils de Julien, âgé de 7 ans, est devenu totalement accro à Fortnite après l’avoir découvert chez un camarade. Très vite, le jeu a pris une place démesurée : il ne pensait plus qu’à ça. Confronté aux crises et à une perte de contrôle, Julien a peu à peu appris à encadrer son utilisation du jeu plutôt que de l’interdire complètement.

Extrait vidéo de Ça commence aujourd’hui du 7 octobre 2025

Tous les jours, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui » des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d’autres d’avancer dans leur parcours: un rendez-vous positif et optimiste.

