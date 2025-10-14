C à vous du 14 octobre 2025 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)



C à vous du 14 octobre 2025, invités et sommaire – Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous ce mardi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5







🔵 Réforme des retraites, 49.3, fiscalité… Ce qu’il faut retenir du discours de politique générale de Sébastien Lecornu. Décryptage ce soir avec Bruno Cautrès, politologue et chercheur au CNRS, et Éric Heyer, économiste

🔵 Le fils de Cédric et Delphine Jubillar accuse son père de maltraitances dans une lettre lue à l’audience. On en parle avec Damien Delseny, journaliste, chef du service police/justice du Parisien-Aujourd’hui en France



🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : le chef Nabil Zemmouri

🔵 Dans la suite de C à vous :

📺 Laury Thilleman, pour « Rendez-vous en terre inconnue avec Cyril Lignac chez les Gauchos »

📖 Philibert Humm, pour le livre « Roman policier » et la pièce de théâtre « Roman fleuve »

🎤 Vincent Dedienne, pour l’album « Un lendemain soir de gala »

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mardi 14 octobre 2025 à 19h sur France 5.