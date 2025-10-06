Les Cinquante du 6 octobre : Benjamin éliminé, qui va perdre le prochain jeu ? Réponse ! (résumé, spoiler + replay épisode 36)

Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 35 du vendredi 3 octobre 2025 – C’est parti pour l’épisode 35 de la saison 4 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve les joueurs alors que Toto et Benjamin s’affrontent lors de la Torturette du Chat.


© W9 / Patrick Robert


C’est laborieux et le Chat doit leur poser 3 énigmes pour les départager ! Toto se sauve, Benjamin est éliminée et a son destin entre les mains de l’équipe Jaune. Les Jaunes veulent le garder mais Benjamin décide de se sacrifier, il ne veut pas qu’on le sauve. Benjamin est donc définitivement éliminé.

Benjamin quitte le château sans même pouvoir revoir les joueurs pour leur dire au revoir. Il fait ses adieux par écrans interposés.

Après-midi détente et piscine pour les joueurs alors que Jérémy et Morgan se rapprochent.


Le Lion convoque les joueurs dans l’arène pour un nouveau jeu. Devant, un demi cercle composé de poutre. Il s’agit tour à tour de se diriger vers l’équipe de son choix. Celui qui y parvient élimine le joueur de son choix !

SPOILER qui va perdre le jeu ?

Dans l’épisode de demain, tout le monde s’allie contre les Jaunes. Sans surprise, ils sont sur le banc des éliminés pour la prochaine cérémonie d’élimination.

Les Cinquante, le replay du 6 octobre

Si vous avez manqué l’épisode 36 ce lundi 6 octobre 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous mardi 7 octobre à 17h50 sur W9 pour suivre l’épisode 37.

