C à vous du 6 octobre 2025 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)

C à vous du 6 octobre 2025, invités et sommaire – Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous ce lundi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Gouvernement le plus éphémère de la Ve République, Assemblée ingouvernable, appels à la démission d’Emmanuel Macron, demandes de dissolution… Quel est votre ressenti après la décision de Sébastien Lecornu ?

🔵 Démission de Sébastien Lecornu : le dernier rempart d’Emmanuel Macron a cédé. Analyse des conséquences de cette annonce avec les journalistes Patrice Duhamel, Louis Hausalter du Figaro et Benjamin Morel, constitutionnaliste,



🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Mehdi Favri, chef & co-fondateur des restaurants “Maslow” & Fellows” à Paris

🔵 Dans la suite de C à vous :

📺 Michèle Bernier & Virginie Grimaldi pour la série : “Le parfum du bonheur” sur France 2 ce mercredi

💪 Jimmy Gressier, champion du monde du 10 000 mètres

🎶 Lorie, pour sa ‘Tournée Party 2026’ : elle interprètera en live “Près de moi”

