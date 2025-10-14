Un Si Grand Soleil Spoiler : la police arrête Lavergne, Ludo en danger de mort (épisode du 16 octobre)

Par

Un si grand soleil spoiler épisode 1772 du 16 octobre 2025 – Ludo va disparaitre dans quelques jours dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil ». En effet, qu’il est parti en expédition pour trouver la source, Ludo n’est jamais rentré. Et pour cause, Lavergne a fait exploser l’entrée de la grotte et il est pris au piège à l’intérieur !


Un Si Grand Soleil Spoiler : la police arrête Lavergne, Ludo en danger de mort (épisode du 16 octobre)
Capture FTV


A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoilers : Eliott dérape encore, la vérité éclate, les résumés jusqu'au 24 octobre 2025

A la coloc le lendemain matin, Elodie s’inquiète tandis que Bilal et Flore minimisent. Dans la grotte, Ludo reprend connaissance mais il est blessé et découvre qu’il est coincé à l’intérieur. Il appelle à l’aide mais il n’y a pas un chat autour ! En fin de journée, le téléphone de Ludo s’éteint, faute de batterie…

Le soir, n’ayant toujours pas de nouvelles de Ludo, tous les colocs s’inquiètent et Elise prévient Yann. Mais il fait nuit, la police ne peut pas intervenir avant le lendemain.


Pendant ce temps là, Yann et Thierry font une avancée dans l’enquête : ils découvrent que le téléphone portable de Lavergne a borné chez Pauline le soir de l’agression ! Becker ordonne de l’arrêter. Au commissariat, il nie et prétexte s’être rendu chez un voisin des Prevost…

