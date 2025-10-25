Les rencontres du Papotin du 25 octobre : Jean-Louis Aubert ce soir sur France 2



« Les rencontres du Papotin » du 25 octobre 2025 – Nouveau numéro inédit des « Rencontres du Papotin » ce samedi soir sur France 2. Pour ce nouveau numéro, retrouvez les journalistes atypiques des Rencontres du Papotin pour une interview sans filtre de Jean-Louis Aubert.





A suivre dès 20h30 sur France 2 mais aussi sur france.tv







« Les rencontres du Papotin » du 25 octobre 2025 : Jean-Louis Aubert face à la rédaction du Papotin

Jean-Louis Aubert s’est prêté au jeu des Rencontres du Papotin dans un échange empreint de confiance et de spontanéité, donnant lieu à de beaux instants de complicité musicale.

Icône de la chanson française, l’ancien membre du groupe Téléphone a su toucher plusieurs générations grâce à ses textes empreints de poésie et à ses mélodies intemporelles. Pour ce nouveau numéro, l’artiste s’est confié avec une grande sincérité et une touchante générosité, offrant aux journalistes du Papotin une rencontre à son image : authentique, sensible et profondément humaine.



VIDÉO bande-annonce

Les rencontres du Papotin, rappel du principe

« Le Papotin » est un journal fondé en 1990 par Driss El Kesri, alors éducateur à l’hôpital de jour d’Antony. Il réunit aujourd’hui 53 journalistes, tous porteurs de troubles du spectre autistique. Chaque mercredi matin, ces journalistes atypiques participent à une conférence de rédaction animée par Julien Bancilhon, rédacteur en chef et psychologue. Ensemble, ils échangent sur les articles et les interviews de personnalités qui viendront enrichir la prochaine édition du journal.

En 2022, sur une idée originale d’Éric Toledano et Olivier Nakache, Kiosco.TV et Quad+TEN adaptent Le Papotin en une émission télévisée diffusée sur France 2.

Les rencontres du Papotin, un rendez-vous à retrouver régulièrement sur France 2, le samedi à 20h30.