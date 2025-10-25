Un Si Grand Soleil Spoilers : l’enterrement d’Eliott, une découverte choc, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 27 au 31 octobre 2025)



Un si grand soleil spoilers, les résumés et la bande-annonce du 27 au 31 octobre 2025 – Que va-t-il se passer la semaine prochaine dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Alors c’est le moment puisque Stars Actu vous dévoile un aperçu avec les résumés et la bande-annonce de la semaine à venir.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







On peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par l’enquête sur la mort d’Eliott et ses funérailles. Eve est totalement effondrée et elle tient Manu pour responsable, elle lui demande de partir… A l’enterrement, ses proches sont réuni pour un dernier adieu. Et Sabine met les rancunes de côté pour soutenir Eve. Mais seule chez elle, Eve sombre et mélange alcool et médicaments.

Pendant ce temps là, la police avance et fait une découverte choc : Eliott avait en sa possession deux faux passeports : un pour lui et un pour Toma ! Il voulait donc enlever son fils !



Alex soupçonne Boris et l’interroge. Même Laurine a des doutes sur son frère avec son histoire de malaise vagal le jour de la mort d’Eliott… A-t-il quelque chose à se reprocher ?

Un si grand soleil spoilers les résumés du 27 au 31 octobre 2025

Lundi 27 octobre 2025 (épisode 1779) : Tandis que Léo refuse d’admettre la fin de son mariage, la vie d’Eve est sur le point de basculer.

Mardi 28 octobre 2025 (épisodes 1780) : Alors que Kira découvre le monde du journalisme au Midi Libre, de son côté, Manu est dépassé par la situation d’Eve.

Mercredi 29 octobre 2025 (épisode 1781) : Sabine met sa rancœur de côté pour soutenir Eve. Quant à Boris, son attitude étrange soulève des suspicions autour de lui.

Jeudi 30 octobre 2025 (épisode 1782) : Louis prend une grande décision, qui contrarie beaucoup Marc. Pendant ce temps, Kira est victime de discrimination.

Vendredi 31 octobre 2025 (épisode 1783) : Alors que Kira compte bien se battre pour se faire entendre, de nouveaux secrets d’Eliott font surface.

VIDÉO Un si grand soleil la bande-annonce 27 au 31 octobre 2025

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et rendez-vous sur france.tv pour voir ou revoir les épisodes.