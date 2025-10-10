Qualifications Coupe du Monde 2026 : suivre France / Azerbaïdjan en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)



Qualifications Coupe du Monde 2026, France / Azerbaïdjan en direct, live et streaming ce vendredi 10 octobre 2025 – Suite des qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026 ce vendredi soir pour nos Bleus. L’Équipe de France affronte l’Azerbaïdjan ce soir au Parc des Princes.





A suivre ce soir à partir de 20h35 sur TF1, coup d’envoi à 20h45.







Après avoir remporté ses deux matchs face à l’Ukraine puis à l’Islande lors des éliminatoires européens pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026, l’équipe de France affronte l’Azerbaïdjan ce soir au Parc des Princes, à Paris. La rencontre sera commentée par Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu, accompagnés de Saber Desfarges.

France / Azerbaïdjan – Composition des équipes

🔵 France (composition probable) : Maignan – Gusto, Saliba, Upamecano, T. Hernandez – K. Thuram, Rabiot – Coman, Olise, Ekitike – Mbappé (cap)



🔵 Azerbaïdjan (composition probable) : Magomedaliyev – Badalov, Mustafazade, Krivotsyuk – Aliyev, Makhmudov (cap), Emreli, Bayaramov, Jafarguliyev – Dadasov, Akhmedzade

France / Azerbaïdjan en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur TF1 dès 20h35. Coup d’envoi de la rencontre à 20h45.

Pour suivre le score en live et le résultat final, rendez-vous sur le site officiel de l’UEFA.

France / Azerbaïdjan, troisième match de qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026, à suivre ce vendredi 10 octobre 2026.