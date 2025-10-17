La Boîte à Secrets du 17 octobre : les invités de Faustine Bollaert ce soir



La Boîte à Secrets du 17 octobre 2025 – Faustine Bollaert vous donne rendez-vous ce soir sur France 3 pour un nouveau numéro de « La Boîte à Secrets ».





A suivre dès 21h10 sur la chaîne, puis en replay gratuit pendant 7 jours sur France.TV.







La Boîte à Secrets du 17 octobre 2025 : les invités de ce soir

Pour ce nouveau numéro, La boîte à secrets continue de séduire le cœur des téléspectateurs. Faustine Bollaert promet une soirée toujours aussi forte en émotions pour ses trois invités : Marie-Claude Pietragalla, Santa et Arnaud Ducret.

Bien plus qu’une émission, La boîte à secrets est un véritable moment de partage et de sincérité, où chaque invité dévoile une facette intime de son histoire. Une immersion unique dans leurs souvenirs et les instants marquants de leur vie.



Au fil de l’émission, Marie-Claude Pietragalla, Santa et Arnaud Ducret auront la surprise de découvrir des séquences préparées spécialement pour eux, avec la complicité de leurs proches.

Entre joie, émotions, rires, retrouvailles et confidences, cette soirée s’annonce inoubliable.

Sous la bienveillance de Faustine Bollaert, préparez-vous à faire la fête, à être surpris… et à vivre de grands moments d’émotion.

Vous allez vibrer, sourire, et peut-être même verser une petite larme !