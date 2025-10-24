Audiences 23 octobre 2025 : « Section de recherches » leader devant « De miel et de sang »



Publicité





Audiences 23 octobre 2025 – C’est TF1 qui est arrivé largement en tête des audiences jeudi soir avec un inédit de la série « Section de recherches », qui a convaincu 3,21 millions de téléspectateurs pour 17,9% de pda.





C’est loin devant France 3 avec la rediffusion du téléfilm « De miel et de sang », qui a réuni 2,27 millions de téléspectateurs pour 13,3% pda.







Publicité





Audiences 23 octobre 2025 : les autres chaînes

M6 complète le podium avec l’épisode 7 de la saison du « Meilleur pâtissier », qui a captivé 1,73 million de téléspectateurs pour 9,7% de pda.

France 2 suit avec un numéro inédit du magazine « Envoyé Spécial », qui a rassemblé 1,19 million de téléspectateurs pour 7,1% de pda.



Publicité





Source chiffres audiences : Médiamétrie