Mask Singer : qui se cache sous le Scarabée ? Réponse et récap des indices !

Mask Singer saison 8 tous les indices sur le Scarabée – C’est la demi-finale de la saison de « Mask Singer » qui vous attend ce vendredi soir avec Camille Combal sur TF1. Vous vous demandez qui se cache sous le costume du Scarabée ? On vous dit tout !





Suite enquêtes ce soir à 21h10 sur TF1 et MYTF1 en compagnie de Kev Adams, Michaël Youn, Chantal Ladesou et Laurent Ruquier.







Mask Singer saison 8 : quelle star se cache sous le masque du Scarabée ?

Le Scarabée s’impose comme l’un des costumes les plus impressionnants de cette édition spéciale de Mask Singer. Revêtu d’une armure étincelante aux reflets métalliques et auréolé d’une énergie solaire, il captive instantanément par son charisme et sa prestance. À chacune de ses apparitions, il sème avec malice des indices énigmatiques qui attisent autant la curiosité des enquêteurs que celle des téléspectateurs.

Si le mystère reste entier pour les enquêteurs, chez Stars-Actu, nous pensons avoir percé son secret : derrière le masque du Scarabée se cacherait Élisa Tovati. L’indice 1993 renverrait à l’année de ses débuts, le mot soleil au film Soleil dans lequel elle a joué, les NRJ Music Awards à ses multiples nominations, la vodka à ses origines russo-polonaises, l’Espagne au réalisateur espagnol qui lui a offert son premier rôle au cinéma aux côtés de Javier Bardem, et enfin 99 au film 99 francs.



Récapitulatif des indices :

– le mot soleil

– l’année 1993

– l’importance des couronnes dans sa famille

– l’Espagne

– le cinéma et la télévision

– sur toile ou sur les planches, elle parle d’une drôle de vie

– observer les autres pour le meilleur et pour le rire

– a partagé la lumière avec Michaël Youn

– NRJ Music Awards

– inspecteur

– libre

– des dés, un ticket de caisse à 22,64€

– Jean-Jacques Goldman

– la chanson « Au soleil » de Jenifer

– vodka, couscous, menthe à l’eau

– Jean-Jacques Goldman, Véronique Sanson, Roch Voisine

– le film E.T

– une rose du jardin est posée dans un vase

– elle aime jouer à action vérité

– le nombre 99

Propositions des enquêteurs : Anaïs Delva, Olivia Ruiz, Camille Lou, Sofia Essaïdi, Amel Bent, Vanessa Guide, Nolwenn Leroy

Ces indices vous aident t-ils pour démasquer le Scarabée ? D’autres indices à venir ce soir sur TF1 et TF1+.

En attendant vous pouvez retrouver tous les indices de cette nouvelle saison sur Stars-Actu en cliquant ICI. On vous a déjà dévoilé de nombreux indices et ce n’est que le début !

Pour la suite rendez-vous ce vendredi 17 octobre 2025 à 21h10 sur TF1 et TF1+.