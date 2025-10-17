Un Si Grand Soleil Spoiler : drame, Eliott se fait tirer dessus ! (épisode du 21 octobre)



Un si grand soleil spoiler épisode 1775 du 21 octobre 2025 – On peut dire que les choses vont mal tourner pour Eliott dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, un homme va lui tirer dessus sous les yeux d’Eve !











Eliott a replongé, il a fabrique des amphétamines dans un laboratoire. Mais il est en retard sur une commande et des hommes lui mettent la pression… Eliott sait qu’il est en danger, il voit quelqu’un roder devant le garage et met une arme dans la poche arrière de son pantalon !

Dans le même temps, sa société de VTC est en liquidation. Eve s’inquiète pour son fils et insiste pour qu’ils dinent ensemble au restaurant, elle passe le chercher devant le garage. Mais quand Eve arrive, Eliott sort et un homme en scooter, armé, débarque au même moment. Eve hurle à son fils qu’il a une arme mais il est trop tard : il tire plusieurs balles sur Eliott !

Le fils d’Eve s’écroule au sol, elle le retrouve dans une marre de sang…



