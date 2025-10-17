C à vous du 17 octobre 2025 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)

Publicité
C à vous du 17 octobre 2025, invités et sommaire – Mohamed Bouhafsi vous donne rendez-vous ce vendredi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !
Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.
🔵 Dette sociale : le secret de famille de la France. On en parle avec Nicolas Dufourcq, directeur général de Bpifrance, auteur du livre « La dette sociale de la France. 1974-2024 » ce soir dans C à vous
🔵 Cédric Jubillar condamné à 30 ans de prison pour le meurtre de sa femme Delphine. Mourad Battikh, avocat de l’oncle et de la tante de Delphine Jubillar, et Cécile Ollivier, grand reporter police-justice au magazine ELLE France, sont les invités de C à vous
🔵 👨🍳 Dans la cuisine de C à vous : le chef Nabil Zemmouri
🔵 Dans la suite de C à vous :
📺 José Garcia pour le documentaire « Sur la terre des dinosaures »
🎭 Manu Payet pour le spectacle « Emmanuel 2 » et l’émission « Studio Payet », sur France Inter
🎤 Oxmo Puccino et MC Solaar pour leur album « La hauteur de la Lune »
Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce vendredi 17 octobre 2025 à 19h sur France 5.