« Menace imminente », la série avec Patrick Bruel et Natacha Lindinger arrive sur TF1

TF1 donne rendez-vous à ses téléspectateurs le lundi 17 novembre à 21h10 pour découvrir sa nouvelle série événement « Menace imminente », un thriller d’espionnage haletant porté par Patrick Bruel et Natacha Lindinger.











Composée de six épisodes de 52 minutes, la fiction plonge au cœur du renseignement international, entre Tel Aviv et Paris, sur fond de trahison, de secrets militaires et de course contre la montre.

Patrick Bruel y incarne Zeev Abadi, une véritable légende du renseignement israélien rappelée en urgence pour retrouver un traître ayant dérobé un logiciel d’une dangerosité extrême, développé dans le plus grand secret par l’armée israélienne et utilisé pour la première fois à Paris.

Son enquête croise celle de Fleur Giroud (Natacha Lindinger), flic française de l’antiterrorisme chargée d’élucider une mystérieuse disparition à l’aéroport Charles de Gaulle. Deux affaires qui n’en forment bientôt plus qu’une seule, les menant dans une traque de 72 heures sous haute tension.

Le duo, anciennement lié par une relation complexe, devra affronter non seulement la menace terroriste, mais aussi leur passé commun.



À leurs côtés, le casting réunit Cyril Gueï, Christiane Millet, Gaïa Weiss, Aviv Pinkas, Tsahi Halevi et Talya Bertfeld.

Produite par Elephant International et Keshet International, en coproduction avec TF1, et produite par Sandra Ouaiss, « Menace imminente » s’annonce comme l’un des rendez-vous les plus intenses de cette fin d’année, mêlant action, émotion et suspense au cœur d’un thriller international.