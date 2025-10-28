Un Si Grand Soleil Spoiler : Manu donne une info capitale à Alex (épisode du 30 octobre)



Un si grand soleil spoiler épisode 1782 du 30 octobre 2025 – Manu va mener son enquête parallèle dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil ». Dans quelques jours, alors qu’il habite toujours chez Alex, Manu va lui donner une information capitale pour l’enquête !











Manu explique à Alex que Nathalie Gemenez, la femme du trafiquant de drogue qu’ils ont arrêté il y a 5 ans, a repris le business de son mari. Et les comprimés portants sa signature sont les mêmes que ceux que Manu a retrouvés dans la planque d’Eliott.

Manu est convaincu que Gimenez, sortie de prison il y a quelques mois, est impliquée dans la mort d’Eliott. Mais Alex refuse de parler de l’enquête avec lui… Manu est hors de lui.

Pendant ce temps là, Laurine et Catherine sont inquiètes pour Boris. Il assure n’avoir qu’un petit coup de fatigue mais Boris a une vision d’Eliott ! Il semble terrifié… A-t-il quelque chose à se reprocher ?



